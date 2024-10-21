Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lulinha Ogah Menangis Lihat Madura United Belum Bangkit dari Keterpurukan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |03:45 WIB
Lulinha Ogah Menangis Lihat Madura United Belum Bangkit dari Keterpurukan
Lulinha tak mau menangis melihat kondisi Madura United (Foto: PT LIB)
A
A
A

LULINHA tak mau menangis melihat Madura United belum bangkit dari keterpurukan di Liga 1 2024-2025. Menurutnya, ini justru saat yang tepat untuk terus berusaha.

Madura United masih belum meraih kemenangan dalam Liga 1 2024-2025 yang telah bergulir delapan pekan. Terbaru, Laskar Sape Kerrab kalah 0-2 dari PSM Makassar, Jumat 18 Oktober 2024, di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Madura United

Sebagai kapten, Lulinha punya tugas berat untuk membangkitkan rekan-rekannya. Ia lantas meminta segenap tim tidak meratapi hasil minor saat ini.

“Sekarang bukan waktunya menangis," kata Lulinha dilansir dari laman PT LIB, Senin (21/10/2024).

Pemain asal Brasil itu mengatakan timnya harus segera berbenah diri dengan kesalahan yang ada. Hal itu agar Madura United segera bangkit dan menjauh dari jurang degradasi.

