Venezia Disikat Atalanta 0-2, Penampilan Jay Idzes Dkk Disorot Pelatih

VENEZIA – Venezia FC tumbang 0-2 dari Atalanta pada giornata delapan Liga Italia 2024-2025, Minggu 20 Oktober malam WIB. Penampilan Jay Idzes dan kawan-kawan langsung disorot sang pelatih Eusebio Di Francesco.

I Lagunari kalah 0-2 saat menjamu Atalanta di Stadion Pier Luigi Penzo pada Minggu 20 Oktober 2024 malam WIB. Dua gol tim tamu bisa dibilang karena kelengahan Jay Idzes dkk.

Pada gol pertama, Venezia harus kecolongan lewat situasi bola mati. Menurut Di Francesco, hal inilah yang harus diperbaiki karena kerap kecolongan lewat situasi tersebut.

“Saya pikir terlepas dari gol, di babak pertama kami kesulitan untuk memanfaatkan beberapa situasi,” ungkap Di Francesco, dikutip dari Tuttomercato, Senin (21/10/2024).

“Ketika Atalanta memberikan ruang, kami harus memanfaatkannya. Kami sering membicarakan bola mati, ini adalah hal yang harus segera diperbaiki,” imbuh pria asal Italia itu.

Kemudian di gol kedua, Venezia kecolongan karena miskomunikasi antara Idzes dan Antonio Candela. Situasi itu dapat dimanfaatkan Mateo Retegui yang menaklukkan Jesse Joronen.