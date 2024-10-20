Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Tampil 73 Menit, Almere City Petik 1 Poin di Rotterdam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |08:30 WIB
Thom Haye Tampil 73 Menit, Almere City Petik 1 Poin di Rotterdam
Thom Haye tampil selama 73 menit di laga Sparta Rotterdam vs Almere City FC (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

ROTTERDAM – Pemain Timnas Indonesia Thom Haye kembali tampil saat Almere City melawan Sparta Rotterdam yang berkesudahan dengan skor 2-2. Duel lanjutan Liga Belanda 2024-2025 itu berlangsung di Sparta Stadion, Sabtu 19 Oktober 2024 malam WIB.

Dalam laga itu, Haye turun sejak menit awal laga. Namun, ia digantikan Adi Nalic pada menit ke-73.

Thom Haye

Almere City mampu mencetak gol cepat ke gawang Sparta Rotterdam pada menit ke-8. Gol tersebut diciptakan oleh Thomas Robinet setelah memaksimalkan umpan Hamdi Akujobi.

Tim tamu kini dapat unggul 2-0 atas Sparta Rotterdam. Pasalnya, tim tuan rumah melakukan gol bunuh diri lewat Boyd Reith pada menit ke-10.

Sparta Rotterdam pun berusaha keras memperkecil ketertinggalan. Namun, pertahanan Alemere City masih cukup lugas menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Almere City unggul 2-0 atas tim lawan.

