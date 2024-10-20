Timnas Indonesia vs Jepang: Kaoru Mitoma Ancam Skuad Garuda

Kaoru Mitoma menebar ancaman kepada Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Jepang (Foto: Instagram/@kaoru.m.0520)

SAYAP serang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, menebar ancaman jelang timnya bertandang ke markas Timnas Indonesia. Ia sesumbar, Samurai Biru belum pernah kalah di laga tandang.

Timnas Jepang akan bertandang ke markas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 15 November 2024. Pertandingan itu merupakan lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hingga laga keempat, Timnas Jepang belum pernah merasakan kekalahan. Tim besutan Hajime Moriyasu itu memimpin klasemen Grup C dengan koleksi 10 poin dari tiga kemenangan dan satu kali imbang.

Dalam dua laga tandang terakhir, Mitoma dan kawan-kawan tampil luar biasa. Mereka berhasil menggulung Timnas Bahrain (5-0) dan mempermalukan Timnas Arab Saudi (2-0). Ia mengatakan catatan apik ini menjadi modal positif menjelang bertandang ke Indonesia dan China.

“Dua laga tandang berikutnya akan berat, tapi kami belum kalah,” kata Mitoma dilansir dari Soccer King, Minggu (20/10/2024).