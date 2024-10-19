Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Miliano Jonathans, Calon Top Skor Liga 2 Belanda 2024-2025 yang Segera Perkuat Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |16:05 WIB
Profil Miliano Jonathans, Calon Top Skor Liga 2 Belanda 2024-2025 yang Segera Perkuat Timnas Indonesia
Miliano Jonathans merupakan pemain keturunan Indonesia. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)
PROFIL Miliano Jonathans akan diulas Okezone. Calon top skor Liga 2 Belanda 2024-2025 ini dikabarkan segera perkuat Timnas Indonesia.

Kabar Miliano Jonathans masuk bidikan PSSI untuk dinaturalisasi disampaikan ESPNS NL. Mereka menyebut Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan sudah menghubungi langsung Miliano Jonathans.

Miliano Jonathans

“Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelefon langsung Miliano Jonathans,” tulis akun @espnnl, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Kini, menarik menilik serba-serbi Miliano Jonathans. Jika benar dinaturalisasi, kehadirannya tentu bisa membuat skuad Garuda makin tangguh.

Profil Miliano Jonathans

Miliano Jonathans kini memperkuat klub Liga 2 Belanda, yakni Vitesse Arnhem. Pemain kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004 ini sudah mendapat kontrak profesional dari Vitesse Arnhem sejak 2020. Kala itu, usianya bahkan baru menginjak 16 tahun!

Di tim senior Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans pun tercatat sudah mentas di 31 laga sejauh ini. Sepanjang penampilannya itu, dia bisa mencetak 6 gol dan 2 assist.

Pada gelaran Liga 2 Belanda 2024-2025, Miliano Jonathans sudah mentas di 10 laga dengan membukukan 6 gol serta 2 assist. Kini, dia pun sedang bersaing di daftar top skor Liga 2 Belanda 2024-2025.

Miliano Jonathans hanya terpaut 3 gol dengan Zakaria Eddahchouri dari Telstar yang kini menduduki puncak daftar top skor sementara Liga 2 Belanda 2024-2025. Dengan kinerja apiknya, pemain muda ini tentu punya peluang menyabet status top skor Liga 2 Belanda 2024-2025.

Tak heran, Miliano Jonathans dilirik oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pasalnya kini, lini depan skuad Garuda masih kurang tajam.

