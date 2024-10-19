Jadwal dan Link Live Streaming Matchday 7 Bundesliga 2024-2025 di Vision+: Ada Bayern Munich vs VfB Stuttgart!

JADWAL dan link live streaming matchday 7 Bundesliga 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru dapat disaksikan di Vision+, di antaranya ada Bayern Munich vs VfB Stuttgart hingga Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt.

Bundesliga atau Liga Jerman salah satu liga sepakbola terbaik di dunia. Ajang bergengsi ini pun kembali akan bergulir pada akhir pekan ini dengan memasuki pekan ke-7.

Sederet pertandingan seru yang sayang untuk dilewatkan akan tersaji. Para pencinta sepakbola Jerman kini bisa menyaksikan laga-laga seru Bundesliga melalui layanan streaming Vision+ dengan klik di sini.

Berikut jadwal pertandingan Matchday 7 Bundesliga 2024-2025 yang bisa kamu saksikan langsung melalui Vision+:

Sabtu, 19 Oktober 2024

01.25 WIB : Borussia Dortmund vs St. Pauli

20.25 WIB : Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

20.25 WIB : Freiburg vs Augsburg

23.25 WIB : Bayern Munich vs VfB Stuttgart

Nonton dengan klik di sini.