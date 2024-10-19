BREAKING NEWS: Pemain Vitesse Arnhem Miliano Jonathans Tunda Terima Tawaran Perkuat Timnas Indonesia, Ini Alasannya!

Miliano Jonathans menunda menerima tawaran untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@milianojonathans_)

PEMAIN Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, menunda menerima tawaran memperkuat Timnas Indonesia. Ia mengaku menunda menerima tawaran membela Timnas Indonesia karena ingin fokus membela sang klub, Vitesse Arnhem, setelah mengalami cedera panjang musim lalu.

“Saya membuka pintu (membela Timnas Indonesia). Saya belum menutup kemungkinan itu,” kata Miliano Jonathans, Okezone mengutip dari ESPN.NL.

(Miliano Jonathans belum tertarik membela Timnas Indonesia. (Foto: espn.nl)

“Saya baru saja pulih dari cedera serius. Pertama-tama saya ingin mendapatkan chemistry dengan rekan setim. Mungkin di akhir musim kita bisa melihat kemungkinan yang terjadi,” lanjut pesepakbola 20 tahun ini.

Dalam wawancara dengan Yussa Nugraha beberapa waktu lalu, Miliano Jonathans mengaku pernah dikontak PSSI. Tak heran PSSI mendekati Miliano Jonathans.

Pemain yang satu ini bukanlah pesepakbola kacangan. Sejak 2020 atau di usia 16 tahun, Miliano Jonathans sudah mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem.

Pesepakbola yang memiliki nenek asal Depok ini tampil luar biasa bersama Vitesse Arnhem yang mentas di Liga 2 Belanda 2024-2025. Dari 10 pertandingan, Miliano Jonathans mengemas enam gol dan dua assist.