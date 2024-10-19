Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bahrain Tolak Main di Jakarta, Menpora Dito: Timnas Indonesia Menang WO

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |05:47 WIB
Bahrain Tolak Main di Jakarta, Menpora Dito: Timnas Indonesia Menang WO
Menpora RI, Dito Ariotedjo, menyebut Timnas Indonesia menang WO jika Bahrain menolak ke Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo mengatakan, Timnas Indonesia bisa menang WO (Walkover) jika Timnas Bahrain menolak main di Jakarta. Sebab, mereka wajib mematuhi ketentuan yang ada.

Bahrain FA meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu ke tempat netral. Ada pun, laga dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia

Bahrain beralasan ingin bermain di tempat netral karena merasa tidak aman bermain di Jakarta. Sebab, mereka mengalami teror di media sosial dari netizen Indonesia, belum lama ini.

Dito mengatakan ketetapan laga itu akan ditentukan oleh AFC. Jika laga tersebut tetap akan berlangsung di Jakarta, Bahrain harus mematuhi aturan yang ada.

"Oh, kalau itu kayaknya sudah suatu kepastian. Kalau mereka sampai bikin-bikin alasan, harusnya kan kita mendapatkan menang WO ya," kata Dito di Jakarta, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan Bahrain selama di Jakarta. Sebab, hal itu sebuah keharusan yang diberikan tuan rumah kepada tamunya.

