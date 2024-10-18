Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akun Instagram Wasit Ahmed Al Kaf Tak Jadi Hilang, Fans Timnas Indonesia Kena Gocek

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |20:38 WIB
Akun Instagram Wasit Ahmed Al Kaf Tak Jadi Hilang, Fans Timnas Indonesia Kena Gocek
Momen Wasit Ahmed Al Kaf pimpin laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)
AKUN Instragam wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf tiba-tiba muncul setelah sempat diduga diserang fans Timnas Indonesia. Menurut laporan dari akun sepakbola nusantara.baller, kemungkinan Ahmed Al Kaf sudah menonaktifkan akun miliknya sebelum netizen Tanah Air melaporkannya ke pihak instagram.

“Akun Instagram si botak (Ahmed Al Kaf) muncul lagi guys. Kemarin kayaknya bukan hilang karena di report, tapi di nonaktifkan sama dia, luar biasa memang prepare-nya, abis match langsung di nonaktifkan,” bunyi keterangan @nusantara.baller, dikutip Jumat (18/10/2024).

Seperti yang diketahui, nama wasit Ahmed Al Kaf tengah viral di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air. Semua itu bermula dari sikap kepemimpinannya di laga matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Timnas Indonesia vs Bahrain berat sebelah.

Berbagai keputusan kontroversial dilakukan Ahmed Al Kaf pada laga yang dimainkan di Bahran National Stadium pada 10 Oktober 2024 tersebut. Seperti yang pertama terjadi di babak kedua. Ia tidak memberikan hadiah tendangan bebas kepada Timnas Indonesia tepat di depan kotak penalti Bahrain.

Akun instagram Ahmed Al Kaf

Bil melihat siaran ulang terlihat jelas pemain belakang Bahrain menjegal Rafael Struick. Alih-alih memberikan tendangan bebas, wasit asal Oman itu hanya memberikan drop ball kepada Timnas Indonesia.

Paling parah jelas terjadi ketika pertandingan memasuki menit 90, kala itu wasit keempat yang berada di pinggir lapangan memberikan tambahan waktu enam menit. Hanya saja di saat waktu menginjak menit 90+6, Ahmed Al Kaf tak kunjung menghentikan pertandingan.

