Kata-Kata Edo Febriansah Usai Cetak Gol Spektakuler yang Bawa Persib Bandung Menang 2-0 atas Persebaya Surabaya

KATA-kata Edo Febriansah usai cetak gol spektakuler yang bawa Persib Bandung menang 2-0 atas Persebaya Surabaya menarik diulas. Dia mengaku sangat senang bisa memberi kontribusi besar kepada tim.

Ya, hasil manis diraih Persib Bandung saat menjamu Persebaya di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat 18 Oktober 2024. Menang 2-0, gol Persib salah satunya dicetak Edo Febriansah pada menit 22.

Saat itu, Edo mendapatkan umpan dari Tyronne. Dia pun langsung melepaskan tendangan dari luar kotak penalti.

Bola tersebut meluncur tajam seperti roket ke sisi kanan gawang Persebaya. Hingga akhirnya, kiper Andhika Ramadhani tak mampu menggapainya.

Edo Febriansah mengucapkan rasa syukurnya dengan pencapaian yang telah ditorehkannya tersebut. Apalagi, gol itu turut membantu Persib meraih kemenangan dengan skor 2-0 setelah mendapatkan tambahan gol dari Ciro Alves pada menit 71.

“Alhamdulillah saya cukup senang bisa membantu tim meraih tiga poin dan kita memangkas menjadi satu poin dengan pemuncak klasemen,” ungkap Edo Febriansah usai pertandingan.

Ya, Persib kini berada di peringkat dua klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan 16 poin. Sementara itu, Persebaya yang berada di urutan pertama mengumpulkan 17 poin.