Pratama Arhan Pulang dari Korea Selatan untuk Gabung Semen Padang?

MASA depan Pratama Arhan menarik diulas. Kini, disebut ada peluang Pratama Arhan pulang dari Korea Selatan untuk gabung klub Indonesia, yakni Semen Padang.

Rumor ini muncul usai munculnya unggahan mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade. Dalam unggahan di akun Instagram Andre Rosiade itu, disebut ada wacana untuk memulangkan Pratama Arhan dari Korea Selatan.

Lalu, Andre Rosiade membuka peluang Arhan untuk membela Semen Padang. Arhan sendiri diketahui masih berada di Korea Selatan saat ini untuk memperkuat Suwon FC.

“Bagaimana pendapat pendukung @timnasindonesia kalo selama libur 2 bulan sebelum masuk ke klubnya musim depan, untuk menjaga kondisi @pratamaarhan8 bermain di @semenpadangfcid ?” tulis Andre Rosiade dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Diketahui, Arhan sendiri kesulitan mendapat menit bermain di Suwon FC. Sejak gabung Suwon FC dari Tokyo Verdy pada 16 Januari 2024, Arhan baru bermain dua kali saja.

Kontrak Arhan di Suwon FC pun akan segera berakhir. Sebab, eks pemain PSIS Semarang itu diketahui hanya dikontrak selama setahun.