Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Haru Rayhan Hannan Usai Cetak Gol Kemenangan Persija Jakarta atas PSIS Semarang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |04:45 WIB
Respons Haru Rayhan Hannan Usai Cetak Gol Kemenangan Persija Jakarta atas PSIS Semarang
Rayhan Hannan terharu bisa menjadi pahlawan kemenangan Persija Jakarta melawan PSIS Semarang (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

MAGELANG – Gelandang serang Persija Jakarta, Rayhan Hannan, menjadi bintang saat membantu Macan Kemayoran menyikat PSIS Semarang 2-0. Ia menyumbang satu gol dan terpilih sebagai man of the match dalam laga tersebut.

Persija sukses menggasak PSIS 2-0 di pekan kedelapan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 17 Oktober 2024 malam WIB.

PSIS Semarang vs Persija Jakarta

Sepasang gol untuk Persija dicatatkan oleh Maciej Gajos (24’), dan Rayhan (88’). Hasil ini sekaligus mengakhiri puasa kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Dalam laga tersebut, Rayhan masuk menggantikan Gajos pada awal babak kedua. Selain sumbangan satu gol, pemain berusia 20 tahun itu tampil impresif dengan catatan 27 sentuhan, 84 persen umpan akurat, dan dua dribel sukses.

Statistik apik itu membuat Rayhan terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Putra dari Harry Salisbury itu merasa senang bisa menyumbang gol perdana untuk Persija.

“Untuk gol pertama saya berterima kasih banyak kepada pelatih, kepada ofisial, kepada semua teman-teman, dan kepada suporter yang selalu mendukung tim ketika di bawah mau pun di atas,” kata Rayhan dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636785/cosmo-jne-jakarta-dominan-tundukkan-halus-fc-83-di-pekan-keempat-pfl-20252026-mmb.webp
Cosmo JNE Jakarta Dominan, Tundukkan Halus FC 8â3 di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Kesamaan Sepak Bola Italia dan Indonesia, Suporter Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement