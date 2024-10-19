Respons Haru Rayhan Hannan Usai Cetak Gol Kemenangan Persija Jakarta atas PSIS Semarang

Rayhan Hannan terharu bisa menjadi pahlawan kemenangan Persija Jakarta melawan PSIS Semarang (Foto: Persija Jakarta)

MAGELANG – Gelandang serang Persija Jakarta, Rayhan Hannan, menjadi bintang saat membantu Macan Kemayoran menyikat PSIS Semarang 2-0. Ia menyumbang satu gol dan terpilih sebagai man of the match dalam laga tersebut.

Persija sukses menggasak PSIS 2-0 di pekan kedelapan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 17 Oktober 2024 malam WIB.

Sepasang gol untuk Persija dicatatkan oleh Maciej Gajos (24’), dan Rayhan (88’). Hasil ini sekaligus mengakhiri puasa kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Dalam laga tersebut, Rayhan masuk menggantikan Gajos pada awal babak kedua. Selain sumbangan satu gol, pemain berusia 20 tahun itu tampil impresif dengan catatan 27 sentuhan, 84 persen umpan akurat, dan dua dribel sukses.

Statistik apik itu membuat Rayhan terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Putra dari Harry Salisbury itu merasa senang bisa menyumbang gol perdana untuk Persija.

“Untuk gol pertama saya berterima kasih banyak kepada pelatih, kepada ofisial, kepada semua teman-teman, dan kepada suporter yang selalu mendukung tim ketika di bawah mau pun di atas,” kata Rayhan dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (19/10/2024).