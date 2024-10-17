Hasil PSIS Semarang vs Persija Jakarta di Babak Pertama: Diuntungkan Adi Satryo Kartu Merah, Macan Kemayoran Unggul 1-0

MAGELANG - Persija Jakarta saat ini memimpin atas PSIS Semarang di babak pertama laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Kamis (17/10/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tepatnya tengah unggul 1-0 atas tim tuan rumah.

Satu gol Persija dicetak oleh Maciej Gajos di menit 20. Persija berhasil memanfaatkan keuntungan jumlah pemain usai kiper PSIS, Adi Satryo terkena kartu merah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang tampil sebagai tim tamu bermain sangat agresif sejak awal. Mereka nyaris membuka keran golnya di menit 12 lewat tandukan keras Marko Simic yang masih bisa ditepis kiper PSIS Semarang, Adi Satryo.

PSIS Semarang harus bermain dengan 10 pemain setelah Adi Satryo diganjar kartu merah pada menit ke-20 usai melanggar Gustavo Almeida. Maciej Gajos mampu memaksimalkan tendangan bebas sehingga membawa Persija Jakarta unggul di menit ke-24.

Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- cukup kesulitan karena harus bermain dengan 10 pemain. Sementara, Macan Kemayoran yang unggul jumlah pemain masih terus mencari celah untuk bisa menembus pertahanan dari PSIS Semarang.