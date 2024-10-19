Persija Jakarta Tekuk PSIS Semarang 2-0, Carlos Pena Puas Akhiri Tren Negatif

MAGELANG – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, puas tren negatif skuad berakhir usai menang 2-0 atas PSIS Semarang. Ia menyebut skema permainannya berjalan dengan baik terlepas dari keunggulan jumlah pemain.

Persija sukses menggasak PSIS 2-0 di pekan ke delapan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 17 Oktober 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, PSIS harus kehilangan dua pemain karena terkena kartu merah. Macan Kemayoran bermain efektif berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Sepasang gol untuk Persija dicatatkan oleh Maciej Gajos (24’) dan Rayhan Hannan (88’). Hasil ini mengakhiri puasa kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Pena mengakui laga tersebut tidak mudah bagi Persija. Meski unggul jumlah pemain sejak menit ke-20, pelatih asal Spanyol itu mengatakan tim tuan rumah mempunyai organisasi permainan yang baik.

“Pertandingan yang tidak mudah karena mereka bermain terorganisir. Pertahanan mereka kompak,” puji Pena, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

“Tapi kami punya keuntungan unggul jumlah satu pemain sejak menit ke-20. Setelah itu kami mencetak gol lewat Maciej Gajos,” sambung pria berusia 41 tahun itu.