Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tekuk PSIS Semarang 2-0, Carlos Pena Puas Akhiri Tren Negatif

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |02:34 WIB
Persija Jakarta Tekuk PSIS Semarang 2-0, Carlos Pena Puas Akhiri Tren Negatif
Carlos Pena puas Persija Jakarta mengakhiri tren negatif (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

MAGELANG – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, puas tren negatif skuad berakhir usai menang 2-0 atas PSIS Semarang. Ia menyebut skema permainannya berjalan dengan baik terlepas dari keunggulan jumlah pemain.

Persija sukses menggasak PSIS 2-0 di pekan ke delapan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Moch. Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 17 Oktober 2024 malam WIB.

PSIS Semarang vs Persija Jakarta

Dalam laga tersebut, PSIS harus kehilangan dua pemain karena terkena kartu merah. Macan Kemayoran bermain efektif berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Sepasang gol untuk Persija dicatatkan oleh Maciej Gajos (24’) dan Rayhan Hannan (88’). Hasil ini mengakhiri puasa kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya.

Pena mengakui laga tersebut tidak mudah bagi Persija. Meski unggul jumlah pemain sejak menit ke-20, pelatih asal Spanyol itu mengatakan tim tuan rumah mempunyai organisasi permainan yang baik.

“Pertandingan yang tidak mudah karena mereka bermain terorganisir. Pertahanan mereka kompak,” puji Pena, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

“Tapi kami punya keuntungan unggul jumlah satu pemain sejak menit ke-20. Setelah itu kami mencetak gol lewat Maciej Gajos,” sambung pria berusia 41 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/25/51/1636669/fun-walk-umb-2025-cara-universitas-mercu-buana-dongkrak-gaya-hidup-sehat-ydi.jpg
Fun Walk UMB 2025, Cara Universitas Mercu Buana Dongkrak Gaya Hidup Sehat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
Komite Olimpiade Indonesia Akan Temui IOC Bahas Penolakan Visa Atlet Israel
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement