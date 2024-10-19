Hasil Tottenham Hotspur vs West Ham United di Liga Inggris 2024-2025: Tertinggal Dulu, Son Heung-min Cs Menang Telak 4-1!

HASIL Tottenham Hotspur vs West Ham United di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- sukses meraih kemenangan telak dengan skor 4-1.

Duel Tottenham Hotspur vs West Ham United digelar di Stadion Tottenham Hotspur, London, Sabtu (19/10/2024) malam WIB. Tottenham tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol Mohammed Kudus pada menit ke-18.

Tetapi, Tottenham kemudian mampu membalas empat gol sekaligus. Pesta gol itu dicetak oleh Dejan Kulusevski (36’), Yves Bissouma (52’), gol bunuh diri Alphonse Areola (55’), dan juga Son Heung-min (60’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung jual beli serangan di awal laga. Tetapi, usaha West Ham yang membuahkan hasil manis lebih dahulu.

Tepatnya, pada menit ke-18, Mohammed Kudus sukses menjebol gawang Tottenham lewat dengan tendangan kaki kananmya dari tengah kotak penalti. West Ham unggul 1-0.

Tak tinggal diam, Tottenham langsung berusaha membangun serangan balik guna manyamakan kedudukan. Lewat aksi Dejan Kulusevski pada menit ke-36, Tottenham akhirnya bisa mencetak gol balasan.

Gol berawal dari serangan balik ciamik yang dibangun para pemain Tottenham. Dejan Kulusevski yang berada di tengah kotak penalti pun langsung mengeksekusi bola menjadi gol lewat tendangan kaki kirinya. Skor imbang 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya mencetak gol balasan. Tetapi, tak ada peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Skor 1-1 pun menghiasi papan skor hingga akhir babak pertama.