Media China Sindir Timnas Indonesia Kalah Lawan China karena Terlalu Sombong!

Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

MEDIA asal China, Sohu menyindir Timnas Indonesia terlalu sombong hingga akhirnya kalah 2-1 dari Timnas China. Menurut media China tersebut, arogansi yang diperlihatkan Timnas Indonesia justru membawa mereka ke lubang kekalahan.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia membawa modal yang baik saat akan melawan China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024. Tepatnya Garuda tak terkalahkan dan mampu menahan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan Bahrain di tiga laga sebelumnya.

Sementara di sisi China, tim berjuluk Team Dragons itu justru selalu kalah jelang matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Kondisi itu ternyata membuat Sohu menganggap Timnas Indonesia meremehkan China.

Terbukti dari segi taktik, Sohu merasa Timnas Indonesia mengendurkan pertahanan ketika menyerang. Momen itulah yang dimanfaatkan pelatih Timnas China, di mana skuad asuhan Branko Ivankovic mencetak dua gol yang berawal dari kesalahan pada lini belakang Garuda.

Sohu lantas merasa strategi Shin Tae-yong yang sedikit mengendurkan pertahanan menjadi sifat arogansi Timnas Indonesia. Jika saja skuad Garuda bertahan dengan maksimal seperti tiga laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sebelumnya, China mungkin akan kesulitan.

Karena itu, Sohu menilai Timnas China berhasil menang 2-1 atas Timnas Indonesia murni karena faktor keberuntungan.