Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media China Sindir Timnas Indonesia Kalah Lawan China karena Terlalu Sombong!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |15:40 WIB
Media China Sindir Timnas Indonesia Kalah Lawan China karena Terlalu Sombong!
Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal China, Sohu menyindir Timnas Indonesia terlalu sombong hingga akhirnya kalah 2-1 dari Timnas China. Menurut media China tersebut, arogansi yang diperlihatkan Timnas Indonesia justru membawa mereka ke lubang kekalahan.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia membawa modal yang baik saat akan melawan China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024. Tepatnya Garuda tak terkalahkan dan mampu menahan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan Bahrain di tiga laga sebelumnya.

Sementara di sisi China, tim berjuluk Team Dragons itu justru selalu kalah jelang matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Kondisi itu ternyata membuat Sohu menganggap Timnas Indonesia meremehkan China.

Terbukti dari segi taktik, Sohu merasa Timnas Indonesia mengendurkan pertahanan ketika menyerang. Momen itulah yang dimanfaatkan pelatih Timnas China, di mana skuad asuhan Branko Ivankovic mencetak dua gol yang berawal dari kesalahan pada lini belakang Garuda.

Timnas Indonesia vs China (Foto: PSSI)

Sohu lantas merasa strategi Shin Tae-yong yang sedikit mengendurkan pertahanan menjadi sifat arogansi Timnas Indonesia. Jika saja skuad Garuda bertahan dengan maksimal seperti tiga laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sebelumnya, China mungkin akan kesulitan.

Karena itu, Sohu menilai Timnas China berhasil menang 2-1 atas Timnas Indonesia murni karena faktor keberuntungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635831/adrenalin-rivalitas-dan-rekor-gfc-for-revenge-buktikan-tinju-indonesia-bangkit-yhe.webp
Adrenalin, Rivalitas, dan Rekor! GFC For Revenge Buktikan Tinju Indonesia Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/alwi_farhan.jpg
Alwi Farhan Pede Hadapi Kunlavut Vitidsarn di Perempat Final French Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement