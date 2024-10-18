AFC Bisa Tendang Timnas Bahrain dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika Menolak Main di Indonesia

AFC bisa coret Timnas Bahrain dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia seperti Mohun Bagan (Foto: Instagram/@bahrainnt)

AFC bisa tendang Timnas Bahrain dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia jika menolak main di Indonesia. Hal tersebut pernah terjadi pada salah satu kesebelasan Asia.

Bahrain FA (BFA) meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan laga kontra Timnas Indonesia ke venue netral. Ada pun, kedua kesebelasan baru akan berjumpa lagi pada 25 Maret 2025 di Jakarta.

PSSI-nya Bahrain itu beralasan ada ancaman terhadap keamanan dan keselamatan The Reds saat bertandang ke Jakarta. Hal itu merujuk pada serangan siber yang mereka terima sejak 11 Oktober 2024.

Belum ada respons apa pun dari AFC dan FIFA terkait permohonan tersebut. Yang jelas, PSSI keberatan dan menganggap sikap BFA itu tidak masuk akal.

Sebetulnya, permintaan itu justru merugikan bagi BFA. Sebab, Timnas Bahrain justru bisa ditendang AFC dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Hal itu merujuk pada sikap tegas konfederasi terhadap klub India Mohun Bagan FC. Sebab, The Mariners menolak bermain di Iran untuk melawan Tractor SC pada AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025).