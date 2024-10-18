Kata Exco PSSI soal Rumor PSSI Bakal Tambah Pemain Naturalisasi Selain Kevin Diks

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menjawab rumor akan ada pemain naturalisasi tambahan setelah Kevin Diks. Ia memberi sinyal untuk sementara tidak ada tambahan lain diu luar bek FC Copenhagen itu.

Diks saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Kans terbesarnya dapat membela Timnas Indonesia baru pada Maret 2025. Namun, PSSI mengupayakan agar proses itu bisa selesai sebelum November 2024.

Arya menyikapi berbagai rumor terkait bakal ada tambahan pemain naturalisasi lainnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, belum ada tambahan lagi. Sebab, dengan komposisi pemain yang ada saat ini belum bisa dioptimalkan tim pelatih Timnas Indonesia.

"Kami optimalkan yang ada dahulu. Sekarang belum optimal," kata Arya dalam wawancara One On One Sindonews TV yang akan tayang Jumat (18/10/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan, dalam waktu dekat PSSI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk Skuad Garuda. Hal itu agar Timnas Indonesia lebih baik ke depan karena sedang berjuang dapat lolos ke Piala Dunia 2026.

Evaluasi tersebut berlandaskan kekalahan tim asuhan Shin Tae-yong dari Timnas China dengan skor 1-2 dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.