Eredivisie Sebut Ole Romeny Keturunan Indonesia, Pertanda Gabung Timnas Indonesia?

Pemain Utrecht, Ole Romeny disebut akun Eredivisie sebagai pemain keturunan Indonesia yang tengah bersinar di Liga Belanda 2024-2025. (Foto: Instagram/eredivisieindonesia)

AKUN resmi Eredivisie Indonesia baru saja memposting pemain FC Utrecht, Ole Romeny dan membahas winger berusia 24 tahun itu merupakan pemain keturunan Indonesia. Netizen Tanah Air lantas berharap postingan tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa Romeny bakal segera dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia.

Dalam postingan itu, akun @eredivisieindonesia membagikan sebuah fakta bahwa Romeny merupakan pemain keturunan Indonesia yang tengah gacor di Liga Belanda 2024-2025. Darti tujuh penampilannya bersaa FC Utrecht sejauh ini, Romeny sukses menyumbang dua gol.

Berkat sumbangsih Romeny pula, saat ini FC Utrecht bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Liga Belanda 2024-2025. Klub berjuluk Utreg tersebut memiliki 19 poin dan hanya tertinggal 5 angka saja dengan PSV Eindhoven di puncak klasemen.

Postingan akun @eredivisieindonesia langsung dibanjiri like dan komentar oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Namun, ada satu hal lucu dan menarik yang ikut mengomentari postingan soal Romeny tersebut.

Tepatnya, di kolom komentar justru hadir @oranje_indonesia, yakni akun resmi Timnas Belanda versi Indonesia. Akun tersebut menyelipkan emoticon telepon seakan memberitahukan Timnas Belanda tertarik memanggil pemain berposisi sebagai winger tersebut.