Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Bingung Liga 1 Langsung Mulai H+2 FIFA Matchday

BANDUNG – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyinggung mepetnya jadwal Liga 1 2024-2025 dengan akhir FIFA Matchday periode Oktober. Sebab, beberapa pemain berlabel tim nasional di skuadnya masih kelelahan.

Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya itu akan berlangsung Jumat (18/10/2024) pukul 15.30 WIB di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini hanya berjarak dua hari dari laga internasional terakhir di FIFA Matchday Oktober 2024.

Kendati begitu, Persebaya akan tampil dengan kekuatan penuh. Ernando Ari dan Malik Risaldi, dua pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, serta Mohammed Rashid yang dipanggil Timnas Palestina, dalam kualifikasi Piala Dunia ronde, tiga sudah bergabung.

Kondisi itu tak membuat Munster senang. Ia mengeluhkan mepetnya jadwal Liga 1 2024-2025 dengan laga terakhir FIFA Matchday di mana anak asuhnya harus terbang cukup jauh.

“Mereka baru tiba, jadwalnya padat dan saya tidak mengerti kenapa mereka membuat jadwal seperti ini karena ini sangat melelahkan setelah membela tim nasional,” kata Munster dalam konferensi pers, dikutip Jumat (18/10/2024).