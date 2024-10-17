Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |11:41 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024
Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024 akan disiarkan di RCTI. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Minggu, 15 Desember 2024.

Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara itu, Grup A berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan Timor Leste.

Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi, masing-masing tim akan melakoni empat pertandingan di fase grup dengan rincian dua kandang dan dua tandang. Dua tim teratas di masing-masing grup (empat negara) berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Namun, Timnas Indonesia takkan turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumardji, tim yang turun adalah skuad U-22.

Timnas Indonesia U-22 yang turun di Piala AFF 2024 diproyeksikan tampil di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand. Meski begitu, ada potensi pemain-pemain senior juga disertakan.

Pemain-pemain abroad yang kompetisinya tengah memasuki musim libur pada Desember 2024 hingga Januari 2025 berpotensi dibawa. Sebut saja Jordi Amat (Johor Darul Tazim, Malaysia), Pratama Arhan (Suwon FC, Korea Selatan) dan Asnawi Mangkualam (Port FC, Thailand).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178831/erick_thohir_bersama_patrick_kluivert-upRE_large.jpg
Sebelum Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Diminta Klarifikasi soal Pemecatan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178817/shin_tae_yong_sempat_diisukan_ribut_dengan_salah_satu_pemain_timnas_indonesia_shintaeyong7777-YICT_large.jpg
Mantan Penerjemah Shin Tae-yong: Kalimat STY Out atau Saya Out Bukan di Ruang Ganti Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178807/patrick_kluivert-SrGF_large.jpg
Media Amerika Soroti Pemecatan Patrick Kluivert, Sebut Reaksi Berlebihan PSSI Hancurkan Mimpi Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178804/ada_pemain_timnas_indonesia_yang_menanyakan_potensi_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-Uk8y_large.jpg
Ada Pemain Timnas Indonesia yang Tanya Potensi Shin Tae-yong Comeback ke Skuad Garuda, Siapa Dia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1636019/pramono-anung-ikut-kategori-lari-10-km-di-jakarta-running-festival-2025-yer.webp
Pramono Anung Ikut Kategori Lari 10 Km di Jakarta Running Festival 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/miliano_jonathans.jpg
Miliano Jonathans Masuk Skuad FC Utrecht Vs Freiburg di Liga Europa, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement