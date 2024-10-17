Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Minggu, 15 Desember 2024.

Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara itu, Grup A berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan Timor Leste.

(Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi, masing-masing tim akan melakoni empat pertandingan di fase grup dengan rincian dua kandang dan dua tandang. Dua tim teratas di masing-masing grup (empat negara) berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Namun, Timnas Indonesia takkan turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumardji, tim yang turun adalah skuad U-22.

Timnas Indonesia U-22 yang turun di Piala AFF 2024 diproyeksikan tampil di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand. Meski begitu, ada potensi pemain-pemain senior juga disertakan.

Pemain-pemain abroad yang kompetisinya tengah memasuki musim libur pada Desember 2024 hingga Januari 2025 berpotensi dibawa. Sebut saja Jordi Amat (Johor Darul Tazim, Malaysia), Pratama Arhan (Suwon FC, Korea Selatan) dan Asnawi Mangkualam (Port FC, Thailand).