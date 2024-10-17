Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek Bahrain yang Minta Pindah Venue saat Lawan Timnas Indonesia: Takut Main di Lapangan Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |11:24 WIB
Para pemain Timnas Bahrain kala berlaga. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
MEDIA Vietnam, Bongda, ledek Bahrain yang minta pindah venue saat lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menyebut Timnas Bahrain takut main di lapangan Indonesia.

Ya, Asosiasi Sepakbola Bahrain (BFA) baru saja merilis pernyataan untuk meminta memindahkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pernyataan itu dirilis pada Rabu 16 Oktober 2024.

Timnas Bahrain

BFA meminta laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 25 Maret 2025 itu dipindah ke tempat netral. Permintaan ini muncul setelah BFA khawatir dengan teror suporter Timnas Indonesia.

Para pendukung Timnas Indonesia diketahui masih memprotes hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Sebab, hasil itu didapat karena kepemimpinan buruk dari wasit Ahmed Al Kaf.

Bongda secara tegas menilai permintaan ini menunjukkan Bahrain memiliki kualitas mental yang buruk. Media Vietnam itu mengatakan Timnas Bahrain tak memiliki cukup keberanian untuk bermain di Indonesia.

“Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia,” tulis Bongda dikutip dari situs resminya, Kamis (17/10/2024).

Halaman:
1 2
      
