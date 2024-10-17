Advertisement
LIGA INDONESIA

Sah Diresmikan Presiden Jokowi, Sumatera Utara Kini Punya Stadion Besar dan Mewah

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |12:26 WIB
Sah Diresmikan Presiden Jokowi, Sumatera Utara Kini Punya Stadion Besar dan Mewah
Stadion Utama Sumatera Utara diresmikan Presiden Jokowi. (Foto: DISKOMINFO SUMUT)
DELISERDANG – Sumatera Utara kini punya stadion besar dan mewah. Pasalnya, Stadion Utama Sumatera Utara yang berlokasi di Desa Sena, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) ini sudah sah diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Jokowi sendiri menilai Stadion Utama Sumatera Utara memiliki bangunan yang megah dan mewah. Dia ingin stadion tersebut diserahkan kepada klub-klub sepakbola setempat agar terawat.

Presiden RI Joko Widodo

Sebagai informasi, Stadion Utama Sumatera Utara berkapasitas 25 ribu penonton. Pembangunan stadion itu pun menghabiskan dana sebesar Rp587 miliar yang bersumber dari APBN.

"Sumatera Utara sekarang ini memiliki stadion yang sangat besar dan sangat mewah. Seperti yang kita lihat pada sore hari ini. Ini kemarin sudah dipakai penutupan PON Sumut dan Aceh. Karena stadionnya baru, kita lihat semuanya baru dan bagus,” kata Presiden di Stadion Utama Sumatera Utara, Desa Sena, Deliserdang, Sumut, Selasa 15 Oktober 2024, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone.

"Kalau stadion ini bisa diserahkan kepada klub-klub sepakbola yang ada di Sumut, entah itu PSMS, PSDS, atau yang lainnya agar terawat," ucap Presiden.

Berdasarkan pengalamannya, selama ini banyak fasilitas olahraga yang telah dibangun saat penyelenggaraan PON tidak terawat dengan baik. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mewanti-wanti agar Stadion Utama Sumut dan fasilitas olahraga lainnya dapat terus dirawat dan digunakan.

"Saya sudah lihat, satu, satu, satu, saya lihat semua. Karena tidak ada yang makai, tidak ada yang ngerawat. Jangan sampai kejadian itu terjadi di Sumut," kata Presiden Jokowi.

Usai memberi sambutan, Presiden Jokowi langsung meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara. Peresmian ini dilakukan dengan menekan tombol sirine serta penandatanganan prasasti.

