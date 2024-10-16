Di saat Lionel Messi Cetak 3 Gol dan 2 Assist, Cristiano Ronaldo Justru Marah-Marah kepada Wasit

MOMEN berbeda dialami Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pada jeda internasional Oktober 2024 ini. Kala Lionel Messi sukses cetak 3 gol dan 2 assist, Cristiano Ronaldo justru marah-marah kepada wasit.

Dilansir dari Tribuna, Rabu (16/10/2024), Cristiano Ronaldo jadi sorotan besar kala memperkuat Timnas Portugal melawan Skotlandia dalam lanjutan UEFA Nations League 2024-2025. Laga itu digelar di Stadion Hampden Park, Glasgow, pada Rabu (16/10/2024) dini hari WIB.

Laga Skotlandia vs Portugal itu diketahui berjalan begitu sengit. Duel ini pun akhirnya harus rampung dengan skor imbang 0-0.

Cristiano Ronaldo yang dimainkan selama 90 menit penuh terlihat frustrasi dengan wasit. Apalagi, di saat-saat terakhir pertandingan, kala Portugal bersiap untuk mengambil tendangan sudut yang mungkin akan membawa meraih kemenangan, wasit malah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan.