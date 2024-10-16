3 Posisi yang Bisa Ditempati Kevin Diks di Timnas Indonesia, Nomor 1 Makin Perkaya Opsi Shin Tae-yong!

3 posisi yang bisa ditempati Kevin Diks di Timnas Indonesia menarik diulas. Salah satunya bikin opsi Shin Tae-yong makin berlimpah untuk menurunkan pemain di posisi tersebut.

Diketahui, Kevin Diks akan segera membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui usai pemain FC Copenhagen itu diumumkan bakal segera jalani proses naturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“Makan siang sama pemain F. C. Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, ngga lupa salaman,” tulis Erick di akun Instagram pribadinya @erickthohir, pada Sabtu 12 Oktober 2024.

“Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Diks,” tambahnya.

Kehadiran Kevin Diks tentunya bakal makin membuat tangguh skuad Timnas Indonesia. Sebab, selain punya bakat gemilang dan segundang pengalaman dalam kariernya di Eropa, dia juga bisa dimainkan Shin Tae-yong di sejumlah posisi. Apa saja?

Berikut 3 posisi yang bisa ditempati Kevin Diks di Timnas Indonesia:

3. Wing back/fullback kanan





Salah satu posisi yang bisa ditempati Kevin Diks di Timnas Indonesia adalah wing back atau fullback kanan. Di posisi ini, Shin Tae-yong punya beberapa opsi pemain saat ini. Di antaranya, ada Sandy Walsh atau Asnawi Mangkualam.

Di posisi tersebut, Kevin Diks sudah bermain beberapa kali di musim ini bersama FC Copenhagen. Hasilnya, dia turut bisa mencetak sejumlah gol.

2. Winger Kanan





Kemudian, Kevin Diks juga bisa dimainkan di posisi winger kanan. Di posisi itu, Shin Tae-yong punya sejumlah opsi pemain juga saat ini.

Tak ayal, kehadiran Kevin Diks bisa saja mengancam peran sejumlah pemain tersebut. Sebab, sosok Kevin Diks bisa saja lebih diandalkan karena memang lebih punya pengalaman. Tetapi, melihat kebutuhkan di Timnas Indonesia saat ini, Kevin Diks bisa lebih condong dimainkan sebagai wing back kanan dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong.