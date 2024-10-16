Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tagar styout Trending, Karier Shin Tae-yong Disebut Tertolong Tangisan Son Heung-min!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |13:49 WIB
Tagar styout Trending, Karier Shin Tae-yong Disebut Tertolong Tangisan Son Heung-min!
Tagar styout trending setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. (Foto: PSSI)
A
A
A

TAGAR styout trending di akun media sosial X. Bahkan salah satu netizen menyebut karier kepelatihan Shin Tae-yong terbantu performa buruk Manuel Neuer dan tangisan Son Heung-min saat Timnas Korea Selatan racikannya menang 2-0 atas Jerman di matchday pamungkas Grup F Piala Dunia 2018.

“Karier STY ketolong sama Neuer dan tangisan Son (Heung-min). kebanyakan orang-orang taunya STY ngalahin Jerman, tapi enggak tau bagaimana beberapa pertandingan terakhir STY bersama Korea. #styout,” tulis akun @altruismqt.

Catatan Shin Tae-yong bersama Timnas Korea Selatan dinilai biasa-biasa saja. (Foto: X/altruismqt)

(Catatan Shin Tae-yong bersama Timnas Korea Selatan dinilai biasa-biasa saja. (Foto: X/altruismqt)

Kiprah Shin Tae-yong bersama Timnas Korea Selatan tak begitu apik. Selama hampir satu tahun menangani skuad Taeguk Warriors, Korea Selatan asuhan Shin Tae-yong hanya mendapatkan tujuh menang, enam imbang dan delapan kalah.

Lantas, apa hubungan karier kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan dan Timnas Indonesia? Setelah menang 2-0 atas Jerman, Shin Tae-yong dipecat dari kursi pelatih Federasi Sepakbola Korea Selatan (KFA).

Meski dipecat, nama Shin Tae-yong tetap dikenang sebagai pelatih yang pernah membawa Korea Selatan menang 2-0 atas juara bertahan Piala Dunia, Jerman. Sampai akhirnya pada Desember 2019, Shin Tae-yong ditunjuk PSSI memimpin Timnas Indonesia.

Sejumlah pencapaian dicetak Shin Tae-yong selama menangani Timnas Indonesia senior. Beberapa di antaranya mengantarkan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

