Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Gara-Gara Rwanda, Skuad Garuda Gagal Kembali ke Posisi 129 Dunia!

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Rabu (16/10/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia kini menempati peringkat 130 dunia dengan 1,118.87 angka.

Timnas Indonesia turun tiga posisi dari peringkat 127 ke 130 dunia setelah kalah 1-2 dari China. Timnas Indonesia sejatinya bisa naik ke peringkat 129 setelah Niger lagi-lagi kalah dari Angola, kali ini dengan skor 0-1 di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Rabu, (16/10/2024) dini hari WIB.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 130 dunia.

Namun, harapan melihat Timnas Indonesia kembali ke posisi 129 dunia layaknya sebelum FIFA Matchday Oktober 2024 dimulai harus sirna. Penyebabnya karena Rwanda berhasil menang 2-1 atas Benin di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 dini hari tadi.

Kesimpulannya, Timnas Indonesia harus puas menempati peringkat 130 dunia di ranking FIFA Oktober 2024. Pengumuman resmi ranking FIFA Oktober 2024 akan disampaikan FIFA pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Lantas, bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lain? Thailand jadi yang paling melesat di ranking FIFA Oktober 2024.

Efek menang 3-1 atas Filipina dan 2-1 kontra Suriah di ajang Kings Cup 2024, Thailand naik empat peringkat dari posisi 100 ke 96 dunia. Status ini menempatkan Thailand sebagai negara ASEAN dengan ranking FIFA tertinggi.