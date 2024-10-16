Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Gara-Gara Rwanda, Skuad Garuda Gagal Kembali ke Posisi 129 Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |06:22 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Gara-Gara Rwanda, Skuad Garuda Gagal Kembali ke Posisi 129 Dunia!
Timnas Indonesia kini menempati peringkat 130 dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Rabu (16/10/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia kini menempati peringkat 130 dunia dengan 1,118.87 angka.

Timnas Indonesia turun tiga posisi dari peringkat 127 ke 130 dunia setelah kalah 1-2 dari China. Timnas Indonesia sejatinya bisa naik ke peringkat 129 setelah Niger lagi-lagi kalah dari Angola, kali ini dengan skor 0-1 di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Rabu, (16/10/2024) dini hari WIB.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 130 dunia. (Foto: AFC)

(Timnas Indonesia kini menempati peringkat 130 dunia. (Foto: AFC)

Namun, harapan melihat Timnas Indonesia kembali ke posisi 129 dunia layaknya sebelum FIFA Matchday Oktober 2024 dimulai harus sirna. Penyebabnya karena Rwanda berhasil menang 2-1 atas Benin di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 dini hari tadi.

Kesimpulannya, Timnas Indonesia harus puas menempati peringkat 130 dunia di ranking FIFA Oktober 2024. Pengumuman resmi ranking FIFA Oktober 2024 akan disampaikan FIFA pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Lantas, bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lain? Thailand jadi yang paling melesat di ranking FIFA Oktober 2024.

Efek menang 3-1 atas Filipina dan 2-1 kontra Suriah di ajang Kings Cup 2024, Thailand naik empat peringkat dari posisi 100 ke 96 dunia. Status ini menempatkan Thailand sebagai negara ASEAN dengan ranking FIFA tertinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178658/ange_postecoglou_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-M3Jk_large.jpg
Pelatih asal Australia Latih Timnas Indonesia demi Ikuti Jejak Malaysia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178647/timnas_indonesia_resmi_terima_buruk_dari_fifa_hari_ini_pssi-Tcnm_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini di Tengah Rumor Shin Tae-yong Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635511/jadwal-uji-coba-timnas-indonesia-u17-jelang-piala-dunia-u17-lawanparaguaypantai-gading-danpanama-hju.webp
Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia U-17: Lawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/persib_vs_selangor_fc.jpg
Link Live Streaming Persib vs Selangor FC di ACL 2 Malam Ini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement