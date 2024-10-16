Hasil Timnas Arab Saudi vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Imbang 0-0, Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Masih Terbuka!

HASIL Timnas Arab Saudi vs Bahrain di lanjutan matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di kandang pada Rabu (16/10/2024) dini hari WIB, Arab Saudi harus puas bermain 0-0 dengan Bahrain.

Secara statistik, Timnas Arab Saudi jauh lebih dominan ketimbang Bahrain. Arab Saudi mencatatkan 65 persen penguasaan bola ketimbang 35 persen milik Bahrain.

(Laga Arab Saudi vs Bahrain berakhir 0-0. (Foto: X/@SaudiNT)

Selain itu, Salem Al-Dawsari juga membuat empat shot on target, berbanding dua milik Bahrain. Sayangnya, dewi fortuna belum memihak kepada mereka.

Hasil imbang ini praktis mengecewakan bagi Arab Saudi. Sebab, mereka tak kunjung menang dari tiga laga kandang yang dijalani.

Sebelumnya di dua laga kandang awal, skuad asuhan Roberto Mancini ini imbang 1-1 dari Timnas Indonesia dan tumbang 0-2 dari Jepang. Meski begitu, secara keseluruhan Arab Saudi sudah mencatatkan kemenangan, tepatnya saat menumbangkan China 2-1 di markas lawan.

Secara klasemen, Arab Saudi dan Bahrain berturut-turut menempati posisi tiga dan empat Grup C dengan lima angka. Timnas Arab Saudi unggul selisih gol dari Bahrain yakni -1 berbanding -4.