HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Nilai Timnas Indonesia Kurang Beruntung saat Kalah 1-2 dari China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |00:37 WIB
Shin Tae-yong Nilai Timnas Indonesia Kurang Beruntung saat Kalah 1-2 dari China
Timnas Indonesia dinilai Shin Tae-yong kurang beruntung dibandingkan Timnas China (Foto: AFC)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai anak asuhnya kurang beruntung saat kalah 1-2 dari Timnas China di matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab dalam laga itu, Skuad Garuda tampil lebih dominan ketimbang tuan rumah.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk tuan rumah.

Maarten Paes menendang bola di laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: AFC)

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Shin tak bisa menampik akan fakta tersebut. Hanya saja menurutnya, kekalahan yang diderita Timnas Indonesia ini tak luput dari faktor dewi fortuna. Sebab, serangan-serangan yang dilancarkan anak asuhnya kerap putus begitu saja.

"Sejujurnya, di babak pertama dan kedua, Indonesia memiliki keunggulan dalam penguasaan bola,” kata Shin dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu (16/10/2024).

“Tetapi dibandingkan dengan Tim China, kami kurang beruntung dan tidak mencetak lebih banyak gol,” sambung pria asal Korea Selatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
