Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sesali 2 Gol China ke Gawang Timnas Indonesia, Sebut Anak Asuhnya Hilang Fokus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |00:03 WIB
Shin Tae-yong Sesali 2 Gol China ke Gawang Timnas Indonesia, Sebut Anak Asuhnya Hilang Fokus
Shin Tae-yong menyesalkan dua gol kemenangan Timnas China ke gawang Timnas Indonesia (Foto: AFC)
A
A
A

QINGDAO - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyesalkan dua gol kemenangan Timnas China dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia menilai, dua gol itu terjadi karena kesalahan anak asuhnya yang mengalami penurunan konsentrasi.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk tuan rumah.

Shin Tae-yong bicara dalam konferensi pers usai laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Thom Haye (86’).

Selepas pertandingan, Shin cukup menyoroti dua gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes. Sebab dua gol China memang berawal dari kesalahan pemain Timnas Indonesia yang dinilai tidak fokus.

"Dalam pertandingan ini, China mencetak dua gol. Indonesia mengalami beberapa penurunan konsentrasi," kata Shin dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu (16/10/2024). 

Pada gol pertama, semua gara-gara kesalahan antisipasi Shayne Pattynama, yang mengira bola sudah meninggalkan lapangan. Tapi bola itu bisa dicuri oleh Jiang Shenglong yang mengirimkan umpan ke mulut gawang dan langsung disambar oleh Abduweli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635555/5-pemain-bintang-lahir-dari-piala-dunia-u17-toni-kroos-hingga-neymar-jr-xbs.webp
5 Pemain Bintang Lahir dari Piala Dunia U-17: Toni Kroos hingga Neymar Jr
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/kapten_persib_bandung_marc_klok.jpg
Marc Klok Siap Pimpin Persib Bandung Kalahkan Selangor FC di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement