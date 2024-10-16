Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Nick Kuipers Bocorkan Persiapan Maung Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |14:17 WIB
Jelang Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, Nick Kuipers Bocorkan Persiapan Maung Bandung
Para pemain Persib Bandung kala berlatih. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Nick Kuipers, bocorkan persiapan timnya jelang menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu diketahui akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat 18 Oktober 2024.

Menurut Nick Kuipers, Persib Bandung memiliki banyak waktu dalam menghadapi laga kedelapan Liga 1 2024-2025 itu. Pasalnya, kompetisi diliburkan karena memasuki FIFA matchday.

Persib Bandung

“Ya, kami punya waktu jeda antar laga yang panjang, kami punya waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan. Saya rasa semua berjalan dengan baik, dan tidak ada persiapan khusus. Kami sudah siap,” ungkap Nick Kuipers di Stadion Arcamanik Bandung, Selasa, 15 Oktober 2024.

Bek asal Belanda ini membenarkan saat ini Persib Bandung belum terkalahkan. Namun, Nick Kuipers memastikan hal itu tidak akan menjadi tekanan dalam menghadapi Persebaya yang kini merupakan pemuncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

“Saya rasa tidak, karena setiap pekannya berbeda dan semua bisa saja menelan kekalahan. Ini normal dalam sepakbola,” ucap Nick Kuipers.

“Jadi tidak ada tekanan dan saya rasa kami termotivasi untuk bermain melawan tim nomor satu di klasemen. Mereka tim bagus jadi kami harus siap dan tidak ada tekanan untuk apapun,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
