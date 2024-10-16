Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Ada Kabar Baik soal Gustavo Franca

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |04:02 WIB
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya: Ada Kabar Baik soal Gustavo Franca
Pemain Persib Bandung, Gustavo Franca. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BANDUNG – Jelang melawan Persebaya Surabaya, Persib Bandung memiliki kabar baik mengenai bek asing mereka yang bernama Gustavo Franca. Bek berkebangsaan Brasil itu tepatnya sudah mulai pulih dari cedera dan kabarnya terus membaik.

Bahkan bek bernomor punggung 4 ini sudah mulai ikut berlatih bersama skuad Persib. Ini membuktikan kondisi cedera di bagian pahanya kini sudah mengalami perkembangan.

“Ya, saya merasa ini semakin membaik setiap harinya. Saya sangat senang untuk bisa kembali berlatih bersama tim, tapi saya harus tetap berhati-hati supaya tidak mengalami masalah (cedera) lainnya saat ini,” ujar Gustavo Franca di Stadion Arcamanik, Bandung, dikutip Rabu (16/10/2024).

Bek berusia 28 tahun tersebut memastikan saat ini tengah berupaya keras untuk bisa mengembalikan kebugarannya. Sebab sudah cukup lama ia beristirahat pasca mengalami cedera.

“Sudah tidak ada cedera. Sekarang waktunya untuk melakukan transisi dan adaptasi ulang dari tubuh dalam melakukan pergerakan,” sambung Gustavo Franca.

Gustavo Franca (Media Persib)

Gustavo Franca berharap proses pemulihan ini berjalan dengan lancar. Apalagi Persib Bandung dalam waktu dekat akan menghadapi Persebaya Surabaya.

Pertandingan kedelapan Liga 1 2024-2025 ini akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 18 Oktober 2024.

