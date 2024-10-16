Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liburan Berakhir, Bojan Hodak Langsung Fokus Hadapi Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |02:01 WIB
Liburan Berakhir, Bojan Hodak Langsung Fokus Hadapi Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Jeda internasional akan segera berakhir, yang berarti Liga 1 2024-2025 segera dimulai akhir pekan ini. Persib Bandung menjadi salah satu klub yang sudah sangat menantikan kompetisi dimainkan lagi, bahkan tim berjuluk Maung Bandung itu sudah fokus latihan lagi untuk melawan Persebaya Surabaya.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan persiapan memang harus sudah mulai dilakukan karena laga melawan Persebaya di Stadion si Jalak Harupat, Bandung berlangsung pada Jumat 18 Oktober 2024. Karena para pemainnya sudah mendapatkan jatah libur, maka kini mereka sudah harus langsung siap.

“Ini latihan pertama setelah kemarin kami libur. Jadi ini seperti latihan perkenalan untuk sisa program di pekan ini. Hari ini kami latihan ringan, besok akan lebih berat,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu (16/10/2024).

Pelatih asal Kroasia ini membenarkan di sesi latihan kali ini terdapat beberapa pemain muda yang ikut berlatih. Seperti dari Akademi Persib dan Maung Anom.

Sesi latihan Persib Bandung

“Kemarin mereka mengikuti laga (gim internal) dan kami melibatkannya di tim utama untuk melihat, jika mereka bisa mengikuti dan bisa beradaptasi di tim utama,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/pelatih_selangor_fc_christophe_gamel.jpg
Pelatih Selangor FC Kirim Ancaman Serius untuk Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement