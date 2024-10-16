Liburan Berakhir, Bojan Hodak Langsung Fokus Hadapi Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

BANDUNG – Jeda internasional akan segera berakhir, yang berarti Liga 1 2024-2025 segera dimulai akhir pekan ini. Persib Bandung menjadi salah satu klub yang sudah sangat menantikan kompetisi dimainkan lagi, bahkan tim berjuluk Maung Bandung itu sudah fokus latihan lagi untuk melawan Persebaya Surabaya.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan persiapan memang harus sudah mulai dilakukan karena laga melawan Persebaya di Stadion si Jalak Harupat, Bandung berlangsung pada Jumat 18 Oktober 2024. Karena para pemainnya sudah mendapatkan jatah libur, maka kini mereka sudah harus langsung siap.

BACA JUGA: Begini Cara Bojan Hodak Akali Absennya Marc Klok di Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

“Ini latihan pertama setelah kemarin kami libur. Jadi ini seperti latihan perkenalan untuk sisa program di pekan ini. Hari ini kami latihan ringan, besok akan lebih berat,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu (16/10/2024).

Pelatih asal Kroasia ini membenarkan di sesi latihan kali ini terdapat beberapa pemain muda yang ikut berlatih. Seperti dari Akademi Persib dan Maung Anom.

“Kemarin mereka mengikuti laga (gim internal) dan kami melibatkannya di tim utama untuk melihat, jika mereka bisa mengikuti dan bisa beradaptasi di tim utama,” tuturnya.