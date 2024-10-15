Timnas Indonesia Takluk 1-2 dari China, Thom Haye Kritik Gaya Main Team Dragons

Thom Haye kesal dengan cara main Timnas China saat menang 2-1 atas Timnas Indonesia (Foto: AFC)

QINGDAO – Gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, mengkritik gaya main Timnas China pada laga matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia sebal dengan cara lawan mengulur-ulur dan membuang waktu saat unggul.

Laga Timnas China vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa (15/10/2024) malam WIB. Skor akhir 2-1 untuk tuan rumah.

Kedua gol China dicetak oleh Behram Abduweli (21’) dan Zhang Yuning (44’). Sementara, Indonesia memperkecil skor lewat Haye (86’).

Usai laga, gelandang Almere City FC itu mengatakan sangat tidak memuaskan berlaga dengan tim terlalu banyak drama. Hal itu membuatnya sangat kecewa dengan pertandingan ditambah Timnas Indonesia mengalami kekalahan.

"Saya merasa sedikit kecewa. Kami bermain melawan tim yang hanya membuang waktu dan terjatuh. Mereka tidak bermain sepak bola," kata Haye dalam konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan timnya memang lengah dengan kebobolan dua kali pada babak pertama. Akan tetapi, menurutnya Timnas Indonesia sudah bermain dengan cukup baik.