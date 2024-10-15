Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Laga Seru Warnai Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di iNews Premium Sports

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:00 WIB
2 Laga Seru Warnai Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di iNews Premium Sports
Saksikan dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di iNews (Foto: iNews)
A
A
A

BERJUMPA di Stadion Milliy, Tashkent, Uzbekistan, Timnas Uzbekistan akan berhadapan dengan Timnas Uni Emirat Arab pada pertandingan Matchday 4 Zona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan kali ini digadang menjadi pertandingan yang penuh tensi bagi tim rumah yang digadang membawa misi untuk menjaga klasemen Grup A.

Saat ini Uzbekistan berada di puncak Klasemen Grup A dengan raihan tujuh poin dari total tiga pertandingan. Tim asuhan Srecko Katanec bermain konsisten selama babak kualifikasi.

Ilustrasi sepakbola

Meski di pertandingan akhir gagal mencetak gol, tim berjuluk White Wolves ini tetap menunjukan pertahanan yang solid. Di sisi lain, UEA kini berada di peringkat ketiga dengan raihan empat poin, di mana terpaut tiga poin dari Uzbekistan. Tim Asuhan Paulo Bento berhasil meraih hasil imbang pada pertandingan terakhir mereka saat melawan Korea Utara.

Pada Kualifikasi Piala Dunia kali ini menjadi pertemuan kelima antara Uzbekistan dengan UEA. Di mana dari empat pertemuan sebelumnya tepatnya di Kualifikasi 1998 dan 2002 UEA belum pernah terkalahkan dengan catatan tiga kemenangan dan sekali imbang.

Halaman:
1 2
      
