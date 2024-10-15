Cara Nonton Live Streaming Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini

Timnas Indonesia siap tempur melawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Vision+)

CARA nonton live streaming Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Vision+ merupakan aplikasi yang dapat Anda andalkan untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs China yang merupakan lanjutan matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan di sini.

Berikut beberapa tahapan yang wajib dilakukan untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs China di Vision+:

1. Download atau unduh aplikasi Vision+. Aplikasi ini bisa didapatkan di play store, app store atau akses melalui laman visionplus.id.

2. Setelah itu login dengan memasukkan alamat email Anda atau nomor handphone.

3. Masuk ke home atau beranda.

4. Di home atau beranda terdapat banner China vs Indonesia, dan tinggal di klik.

(Timnas Indonesia siap cetak kemenangan perdana di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Laga nanti malam penting bagi kedua tim demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Sebab, Timnas Indonesia dan China merupakan dua tim tersisa dari Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang belum memenangkan pertandingan.

Namun, China kondisinya lebih parah. Sebab, skuad asuhan Branko Ivankovic ini selalu kalah dalam tiga laga awal, sedangkan Timnas Indonesia sanggup mengemas tiga poin dalam jumlah laga yang sama.

Di laga pembuka Grup C, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi dan berhasil mencuri poin setelah bermain 1-1. Kemudian, Timnas Indonesia bermain di kandang melawan tim kuat lainnya, Australia.