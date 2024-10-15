Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Respons Calvin Verdonk saat Dipanggil Loopy oleh Penyanyi Dangdut Fitri Carlina

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |13:02 WIB
Begini Respons Calvin Verdonk saat Dipanggil Loopy oleh Penyanyi Dangdut Fitri Carlina
Calvin Verdonk malu saat dipanggil Loopy oleh Fitri Carlina di China. (Foto: Instagram/@fitricarlina)
A
A
A

FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tersipu malu saat dipanggil Loopy oleh penyanyi dangdut Fitri Carlina. Momen itu terjadi ketika Calvin Verdonk dan sejumlah pemain Timnas Indonesia hendak sarapan di tempat hotel mereka menginap di Qingdao, China, pada Selasa (15/10/2024) pagi WIB.

“Hai Loopy,” sapa Fitri Carlina yang juga hendak sarapan di restoran hotel tempat Timnas Indonesia menginap yang disambut senyum dari Calvin Verdonk.

Calvin Verdonk malu saat dipanggil Loopy oleh Fitri Carlina. (Foto: Instagram/@fitricarlina)

(Calvin Verdonk malu saat dipanggil Loopy oleh Fitri Carlina. (Foto: Instagram/@fitricarlina)

Bagi yang belum tahu, Loopy merupakan salah satu karakter yang ada di animasi kartun Porotro. Loopy dikenal sebagai sosok pemalu, sama persis seperti Calvin Verdonk.

Beberapa hari yang lalu, viral wawancara Calvin Verdonk dengan salah satu warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di China. Dalam wawancara tersebut, pesepakbola 27 tahun itu ditanya banyak hal.

Namun, jawaban yang diberikan pemain NEC Nijmegen itu mengejutkan. Setiap jawaban yang dikeluarkan eks pemain Timnas Belanda kelompok umur ini jarang lebih dari satu kata.

Satu yang pasti, Calvin Verdonk begitu tulus mencintai Indonesia. Ia selalu berjuang mati-matian mengawal sisi kiri pertahanan skuad Garuda.

