Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mimpi Ahmed Al Kaf Jadi Wasit Top Dunia tapi Faktanya Rampok Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |11:17 WIB
Mimpi Ahmed Al Kaf Jadi Wasit Top Dunia tapi Faktanya Rampok Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain!
Ahmed Al Kaf bermimpi menjadi wasit top dunia. (Foto: X/@ahmedelkaf)
A
A
A

DALAM sebuah wawancara, Ahmed Al Kaf bermimpi menjadi wasit top dunia saat memutuskan menekuni karier sebagai pengadil pertandingan sepakbola. Hal itu diungkapkan wasit asal Oman itu saat diwawancara salah satu media Arab.

“Saya mengingat tuhan dan berdoa kepada nabi tiap kali saya berlari di lapangan. Saya percaya kepada diri saya sendiri ketika memimpin pertandingan apa pun,” kata Ahmed Al Kaf, Okezone mengutip dari media Arab Saudi, @football_li5.

Ahmed Al Kaf bermimpi menjadi wasit top dunia. (Foto: X/@football_li5)

(Ahmed Al Kaf bermimpi menjadi wasit top dunia. (Foto: X/@football_li5)

“Ketika saya memutuskan menekuni pekerjaan ini, tekad saya menjadi wasit yang luar biasa atau tidak sama sekali,” lanjut wasit berkepala plontos.

Berkat perjuangannya, Ahmed Al Kaf berhasil menembus salah satu wasit elite di Asia saat ini. Terbukti ia dipercaya memimpin beberapa partai besar di Asia.

Sebut saja leg I final Liga Champions Asia 2021-2022 yang mempertemukan Al Hilal vs Urawa Reds, leg II final Liga Champions Asia 2018 (Persepolis vs Kashima Antlers), leg I final Liga Champions Asia 2016 (Jeonbuk Hyundai Motors vs Al Ain) dan final Piala Asia U-23 2018 (Uzbekistan U-23 vs Vietnam U-23).

Sayangnya reputasi yang dibangun Ahmed Al Kaf hancur begitu saja karena aksi kontroversialnya saat memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178487/shin_tae_yong_sempat_tolak_naturalisasi_1_pemain_timnas_indonesia_shintaeyong7777-skra_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Sempat Tolak Naturalisasi 1 Pemain Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178483/shin_tae_yong_menyukai_2_pemain_timnas_indonesia_ole_romeny_dan_joey_pelupessy_pssi-lykt_large.jpg
2 Pemain Naturalisasi Baru Diidam-idamkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Siap Kolaborasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178476/shin_tae_yong_berpotensi_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-xoSK_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Rawan Dicoret jika Shin Tae-yong Kembali Tangani Skuad Garuda, Nomor 1 Sering Buang Peluang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178355/ange_postecoglou-K1tq_large.jpg
5 Pelatih Top dengan Masa Jabatan Tersingkat di Liga Inggris, Nomor 1 Cuma Bertahan 30 Hari!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635109/tantangan-berbagi-tempat-merekam-momen-olahraga-xua.webp
Tantangan Berbagi Tempat Merekam Momen Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_foto.jpg
Jadwal French Open 2025 Hari Ini: Jonatan Christie Pimpin Perjuangan Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement