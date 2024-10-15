Mimpi Ahmed Al Kaf Jadi Wasit Top Dunia tapi Faktanya Rampok Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain!

DALAM sebuah wawancara, Ahmed Al Kaf bermimpi menjadi wasit top dunia saat memutuskan menekuni karier sebagai pengadil pertandingan sepakbola. Hal itu diungkapkan wasit asal Oman itu saat diwawancara salah satu media Arab.

“Saya mengingat tuhan dan berdoa kepada nabi tiap kali saya berlari di lapangan. Saya percaya kepada diri saya sendiri ketika memimpin pertandingan apa pun,” kata Ahmed Al Kaf, Okezone mengutip dari media Arab Saudi, @football_li5.

(Ahmed Al Kaf bermimpi menjadi wasit top dunia. (Foto: X/@football_li5)

“Ketika saya memutuskan menekuni pekerjaan ini, tekad saya menjadi wasit yang luar biasa atau tidak sama sekali,” lanjut wasit berkepala plontos.

Berkat perjuangannya, Ahmed Al Kaf berhasil menembus salah satu wasit elite di Asia saat ini. Terbukti ia dipercaya memimpin beberapa partai besar di Asia.

Sebut saja leg I final Liga Champions Asia 2021-2022 yang mempertemukan Al Hilal vs Urawa Reds, leg II final Liga Champions Asia 2018 (Persepolis vs Kashima Antlers), leg I final Liga Champions Asia 2016 (Jeonbuk Hyundai Motors vs Al Ain) dan final Piala Asia U-23 2018 (Uzbekistan U-23 vs Vietnam U-23).

Sayangnya reputasi yang dibangun Ahmed Al Kaf hancur begitu saja karena aksi kontroversialnya saat memimpin laga Bahrain vs Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.