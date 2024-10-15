Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia Kelar Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |05:47 WIB
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia Kelar Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia melesat ke peringkat 124 dunia jika menang melawan China. (Foto: PSSI)
HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia kelar melawan China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas China di Stadion Qingdao, China pada Selasa, (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan dibidik Timnas Indonesia meski laga digelar di markas China. Jika menang atas China, tak hanya posisi di klasemen Grup C yang terdongkrak, ranking FIFA Timnas Indonesia juga mengalami perbaikan.

Timnas Indonesia wajib menang di markas China. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia wajib menang di markas China. (Foto: PSSI)

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas China menghasilkan 15,31 poin di ranking FIFA bagi skuad Garuda. Alhasil, Perolehan angka skuad Garuda melonjak dari 1,128.56 menjadi 1.143.87.

Kondisi ini membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik tiga posisi dari peringkat 127 ke 124 dunia. Negara-negara yang bakal disalip Timnas Indonesia adalah Sierra Leone, India dan Siprus.

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 123 dunia jika saja Libya jadi menjamu Nigeria di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Namun, laga ini batal digelar karena para pemain Timnas Nigeria sempat ditelantarkan di bandara Libya selama 16 jam.

Lantas, bagaimana jika Timnas Indonesia hanya bermain imbang dengan China? Jika bermain imbang, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 2,81 poin di ranking FIFA dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1,1131.37.

Halaman: 1 2
1 2
      
