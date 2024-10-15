Nova Arianto Bongkar PR Timnas Indonesia U-17 Jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

NOVA Arianto bongkar PR Timnas Indonesia U-17 jelang Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengatakan skuadnya masih cukup buruk dalam mengantisipasi situasi bola mati.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia U-17 menjalani pemusatan latihan (TC) jangka panjang untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Mulai dari TC di Bali, Bogor, Spanyol, dan terakhir di Qatar.

Di Qatar, skuad Garuda Asia menjalani dua laga uji coba melawan Qatar U-17. Timnas Indonesia U-17 meraih hasil yang cukup positif. Pada laga pertama, mereka menang 2-1, sedangkan di uji coba kedua berakhir imbang 1-1.

Nova mengaku puas dengan perkembangan Mathew Baker dan kolega karena telah mampu menjalankan taktik dengan baik. Tapi, masih ada catatan yang perlu segera dibenahi, yakni soal antisipasi bola mati. Sebab dua gol Qatar U-17 ke gawang Timnas Indonesia U-17 tercipta dari situasi tersebut.

“Secara taktik permainan, pemain sudah sangat memahami apa yang kita rencanakan. Mereka juga sangat luar biasa dalam hal fokus dan konsentrasi,” tutur Nova Arianto, dikutip dari situs Kita Garuda, Selasa (15/10/2024).