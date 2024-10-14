Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tonton Pertandingan Seru Sepakbola, Streaming di beIN Sports dan Vision+ Premium Movies Sekaligus Cuma Bayar Rp36 Ribu

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:48 WIB
Tonton Pertandingan Seru Sepakbola, Streaming di beIN Sports dan Vision+ Premium Movies Sekaligus Cuma Bayar Rp36 Ribu
Saksikan pertandingan seru sepakbola di beIN Sport dan Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Tonton pertandingan seru sepakbola secara streaming di beIN Sports dan Vision+ Premium Movies. Ya, para penggemar olahraga, khususnya sepakbola, Vision+ menghadirkan penawaran spesial untuk pembelian paket beIN Sports di Vision+.

Dengan hanya Rp36.000, kamu bisa mendapatkan paket langganan beIN Sports sekaligus Vision+ Premium Movies, yang memberikan akses satu bulan penuh untuk nonton olahraga kelas dunia dari beIN Sports sekaligus konten tayangan movies premium di Vision+. Akses keduanya dengan klik di sini.

Ilustrasi sepakbola

beIN Sports merupakan salah satu channel terbaik yang menayangkan pertandingan-pertandingan olahraga paling bergengsi. kamu dapat menikmati siaran langsung dari liga-liga besar seperti La Liga, UEFA Europa League, UEFA Champions League, dan masih banyak lagi.

Selain sepakbola, beIN Sports juga menyajikan siaran olahraga menarik lainnya seperti F1. Semua tayangan ini bisa kamu saksikan selama dua bulan penuh hanya dengan membayar Rp36.000 untuk promo spesial di Vision+.

