Kisah Haru Kevin Diks Akui Ingin Jadi Seorang Akuntan dan Benci dengan Minuman Alkohol

KISAH haru Kevin Diks menarik untuk diulas. Sebab, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini ternyata dulunya sempat ingin menjadi seorang akuntan dan benci dengan minuman alkohol.

Kevin Diks sendiri akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan akan bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini dipastikan usai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa pemain FC Copenhagen itu akan memulai proses naturalisasi.

Melalui Instagram pribadinya, Erick Thohir mengunggah potret dirinya yang berfoto bersama Kevin Diks. Keduanya tampak saling bersalaman dan tersenyum bahagia.

“Makan siang sama pemain F. C. Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, ngga lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, @kevindiks2” tulis Erick Thohir di unggahan Instagram pribadinya.

Kehadiran Kevin Diks ke Timnas Indonesia tentunya akan semakin membuat Timnas Indonesia menjadi kuat. Berposisi sebagai seorang pemain bertahan, bek berusia 28 tahun itu bisa menjadi opsi yang bagus untuk semakin memperkukuh lini pertahanan skuad Garuda.

Timnas Indonesia patut bersyukur sebab Kevin Diks akhirnya memutuskan untuk menjadi pesepakbola hingga menjelma jadi pemain yang hebat dan memilih membela Timnas Indonesia. Sebab, andai sang pemain menuruti keinginannya menjadi akuntan, tak akan ada nama Kevin Diks di skuad Garuda.

"Pekerjaan sebagai akuntan atau spesialis pajak sepertinya menarik bagi saya,” kata Kevin Diks.