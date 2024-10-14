Tak Takut dengan Timnas Indonesia yang Makin Kuat, Xie Wenneng: Saya Akan Cetak Gol untuk Bantu China Menang

Timnas China bakal lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/chinafootballassociation)

QINGDAO – Winger Tim Nasional (Timnas) China, Xie Wenneng berniat membobol gawang Timnas Indonesia sebanyak mungkin saat kedua tim berjumpa di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berjanji akan memberikan segalanya agar China segera meraih poin pertamanya di turnamen tersebut.

Timnas China akan bersua dengan Indonesia di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB mendatang.

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk mencuri kemenangan pertama di putaran ketiga. Team Dragons -julukan Timnas China- diketahui belum pernah menang, pun juga imbang.

Karena itu, Xie menegaskan siap memberikan kemampuan terbaik dalam laga melawan Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu tidak peduli dengan kritik keras yang menghujani Team Dragons.

"Entah orang mengkritik atau mendukung kami, saya akan selalu memberikan segalanya saat berada di lapangan untuk China,” tegas Xie dikutip dari Xhinhua, Senin (14/10/2024).