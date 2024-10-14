Kabar Baik, PSIS Semarang Bisa Bermarkas di Stadion Jatidiri Bulan Depan

PSIS Semarang berharap bisa segera bermarkas lagi di Stadion Jatidir. (Foto: Media PSIS)

SEMARANG – PSIS Semarang dikabarkan bisa bermarkas di Stadion Jatidir lagi pada November 2024 mendatang. Hal itu karena proses renovasi dari Stadion Jatidiri mulai rampung, sehingga PSIS yang selama ini menumpang di Stadion Moch Soebroto, Magelang akan segera kembali punya markas lagi.

Ketua Panpel PSIS Semarang, Agung Buwono, mengatakan bahwa Stadion Jatidiri Semarang diharapkan sudah bisa digunakan pada November 2024 mendatang. Namun, ada beberapa kendala teknis yang harus diselesaikan sebelum stadion bisa digunakan.

Sebatas informasi, Stadion Jatidiri saat ini sedang direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Renovasi itu sebagai langkah transformasi sepakbola Indonesia.

“Kondisi rumput saat ini belum rata, masih ada bagian yang terlihat pasir. Namun, dari kontraktor menargetkan pada akhir bulan ini progresnya bisa mencapai 90 persen dan bisa dipakai kalau sudah 90 persen,” kata Agung Buwono dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (14/10/2024).

Menurut Agung, permasalahan lain yang dihadapi adalah instalasi kabel VAR di tribun barat kareba akses kabel instalasi masih buntu. Namun, terkait hal itu sedang mencari solusinya.

"Kami juga tengah berkoordinasi dengan pihak balai terkait dengan target November nanti stadion bisa digunakan," sambung Agung.