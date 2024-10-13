Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di Laga Uji Coba

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |20:19 WIB
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di Laga Uji Coba
Simak link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Malaysia (Foto: FFI)
YOGYAKARTA – Link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Malaysia di laga uji coba sudah diketahui. Duel itu berlangsung di GOR Amongrogo, DI Yogyakarta, Minggu (13/10/2024) malam WIB.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar, menyampaikan harapannya agar Timnas Futsal Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik. Ini jadi momen penting untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya.

Timnas Futsal Indonesia

"Kami berharap timnas dapat menunjukkan performa maksimal dan semangat juang yang tinggi,” kata Michael.

“Doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat berarti bagi para pemain. Ini adalah momentum yang penting untuk menunjukkan kualitas futsal Indonesia di kancah internasional," imbuhnya.

