SEPAKBOLA DUNIA

Roberto Mancini dan Branko Ivankovic Dipecat Kelar Matchday Keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |17:13 WIB
Roberto Mancini dan Branko Ivankovic Dipecat Kelar Matchday Keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Roberto Mancini berpotensi dipecat Timnas Arab Saudi kelar lawan Bahrain. (Foto: Instagram/@mrmancini10)
A
A
A

ROBERTO Mancini dan Branko Ivankovic dipecat kelar matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jika Timnas Arab Saudi (Roberto Mancini) dan Timnas China (Branko Ivankovic) mendapatkan hasil negatif di matchday keempat yang berlangsung awal pekan depan, peluang keduanya terdepak dari jabatannya sebagai pelatih kepala terbuka lebar.

Media China, Net East, mengatakan laga China vs Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Qingdao pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB sebagai laga penentu nasib Branko Ivankovic. Jika China kalah, pelatih asal Kroasia itu disebut Net East bakal dipecat Federasi Sepakbola China (CFA).

Branko Ivankovic berpotensi dipecat kelar laga China vs Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@ivankovic_branko)

Branko Ivankovic berpotensi dipecat kelar laga China vs Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@ivankovic_branko)

“Laga kandang melawan Indonesia merupakan pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic. Andai Timnas China gagal meraih poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti dipecat," tulis Net East.

Jika kalah dari Timnas Indonesia, itu merupakan kekalahan keempat beruntun yang dialami Timnas China di Grup C. Sebelumya, skuad Negeri Tirai Bambu juga kalah 0-7 dari Jepang, ditumbangkan Arab Saudi 1-2 dan dihajar Australia 1-3.

Bagaimana dengan Roberto Mancini? Jika Arab Saudi gagal menang saat menjamu Bahrain pada Rabu 16 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB, tak ada alasan bagi Federasi Sepakbola Arab Saudi (KSA) untuk mempertahankan Roberto Mancini.

Jika gagal menang melawan Bahrain, ini merupakan yang ketiga beruntun Green Falcons -julukan Arab Saudi- gagal menang di kandang sendiri dalam lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Arab Saudi ditahan Timnas Indonesia 1-1 dan kalah 0-2 dari Jepang.

