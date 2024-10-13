Gara-Gara Hal Ini, Pelatih Persib Bandung Optimis Timnas Indonesia Bakal Menang saat Hadapi China

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menjagokan Tim Nasional (Timnas) Indonesia menang di laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia melihat hal itu bisa terjadi karena permainan skuad Garuda yang terus berkembang.

Pelatih asal Kroasia ini menilai peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Apalagi jika melihat permainan Timnas Indonesia terus berkembang, maka harapan lolos dari kualifikasi kian besar.

Bojan Hodak menilai hampir saja Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain, itu membuktikan betapa berkembangnya permainan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Namun laga harus berakhir 2-2 setelah keputusan kontroversial wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin pertandingan.

“Saya tidak menyaksikannya secara penuh (pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain), tapi saya sebelum pertandingan sudah berkata bahwa Indonesia kini sekarang bisa bermain (mengimbangi) menghadapi Bahrain,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Minggu (13/10/2024).

Tidak hanya itu, Bojan Hodak merasa Timnas Indonesia juga bisa mengimbangi China yang akan menjadi lawan berikutnya. Pertandingan akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa (15/10/2024).

“Tentu mereka (Timnas Indonesia) harus menang karena itu untuk membuka kans lolos,” tuturnya.