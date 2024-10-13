Anggap Timnas Indonesia Tak Sekuat Jepang atau Australia, China Pede Bisa Menang

ADELAIDE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic merasa Timnas Indonesia bukanlah tim sekuat Jepang atau Australia yang mampu memberikan tekanan luar biasa kepada timnya saat bertanding. Karena merasa Timnas Indonesia di level yang berbeda, Ivankovic pun menilai harapan China untuk menang dan merebut poin perdana di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pun lebih besar.

Seperti yang diketahui, China kembali menelan kekalahan dalam pertandingan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saat bertandang ke markas Australia di Adelaide Oval, Kamis (10/10/2024) sore WIB. Mereka kalah dengan skor 1-3 meski sempat unggul lebih dulu di babak pertama.

Dengan begitu, Tim Naga -julukan Timnas China- belum sekalipun meraih kemenangan dari tiga pertandingan yang sudah bergulir di Grup C. Sebelumnya, mereka dicukur tuan rumah Jepang 7-0 dan kemudian dipermalukan Arab Saudi dengan skor 1-2 di depan publik mereka sendiri.

Alhasil, China saat ini berada di dasar klasemen Grup C dengan nol poin. Mereka terpaut tiga angka dari Indonesia, yang berada di tempat kelima setelah menahan imbang Arab Saudi, Australia dan Bahrain.

Oleh karena itu, Ivankovic ingin China bangkit dari keterpurukan dengan mengalahkan Indonesia pada laga berikutnya. Dia optimis dengan kekuatan pasukannya karena selalu bisa memberikan perlawanan meski akhirnya selalu kalah dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.

“Usai pertandingan, pelatih kepala tim China Ivankovic mengatakan bahwa Australia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan, termasuk di antara tim-tim top di Asia. Mereka memberikan tekanan besar pada tim kami selama pertandingan,” kata Ivankovic dalam keterangan Federasi Sepakbola China (CFA) di laman resminya, Minggu (13/10/2024).