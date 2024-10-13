Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Anggap Timnas Indonesia Tak Sekuat Jepang atau Australia, China Pede Bisa Menang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |01:00 WIB
Anggap Timnas Indonesia Tak Sekuat Jepang atau Australia, China <i>Pede</i> Bisa Menang
Timnas China bakal lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: China Football Association/CFA)
A
A
A

ADELAIDE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic merasa Timnas Indonesia bukanlah tim sekuat Jepang atau Australia yang mampu memberikan tekanan luar biasa kepada timnya saat bertanding. Karena merasa Timnas Indonesia di level yang berbeda, Ivankovic pun menilai harapan China untuk menang dan merebut poin perdana di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pun lebih besar.

Seperti yang diketahui, China kembali menelan kekalahan dalam pertandingan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saat bertandang ke markas Australia di Adelaide Oval, Kamis (10/10/2024) sore WIB. Mereka kalah dengan skor 1-3 meski sempat unggul lebih dulu di babak pertama.

Dengan begitu, Tim Naga -julukan Timnas China- belum sekalipun meraih kemenangan dari tiga pertandingan yang sudah bergulir di Grup C. Sebelumnya, mereka dicukur tuan rumah Jepang 7-0 dan kemudian dipermalukan Arab Saudi dengan skor 1-2 di depan publik mereka sendiri.

Alhasil, China saat ini berada di dasar klasemen Grup C dengan nol poin. Mereka terpaut tiga angka dari Indonesia, yang berada di tempat kelima setelah menahan imbang Arab Saudi, Australia dan Bahrain.

Branko Ivankovic

Oleh karena itu, Ivankovic ingin China bangkit dari keterpurukan dengan mengalahkan Indonesia pada laga berikutnya. Dia optimis dengan kekuatan pasukannya karena selalu bisa memberikan perlawanan meski akhirnya selalu kalah dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.

“Usai pertandingan, pelatih kepala tim China Ivankovic mengatakan bahwa Australia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan, termasuk di antara tim-tim top di Asia. Mereka memberikan tekanan besar pada tim kami selama pertandingan,” kata Ivankovic dalam keterangan Federasi Sepakbola China (CFA) di laman resminya, Minggu (13/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634379/hasil-liga-inggris-liverpool-dipermalukan-manchester-united-di-anfield-pcg.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Dipermalukan Manchester United di Anfield
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/05/louis_van_gaal.jpg
Profil Louis van Gaal: Mantan Pelatih MU yang Disebut Bisa Tangani Timnas Indonesia?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement