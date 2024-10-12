Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam vs India di Laga Uji Coba: Golden Star Warriors Ditahan 1-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |20:04 WIB
Hasil Timnas Vietnam vs India di Laga Uji Coba: Golden Star Warriors Ditahan 1-1!
Laga Timnas Vietnam vs Timnas India. (Foto: Instagram/@indianfootball)
HASIL Timnas Vietnam vs Timnas India di laga uji coba sudah diketahui. Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- gagal menang karena ditahan Timnas India 1-1.

Pertandingan seru tersaji dalam kaga Timnas Vietnam vs Timnas India yang berlangsung di Stadion Thien Trhong di Nam Dịnh pada Sabtu (12/10/2024) pukul 18.00 WIB. Vietnam unggul lebih dahulu berkat gol Nguyen Hoang Duc pada menit ke-38. Tetapi, India menyamakan kedudukan di babak kedua lewat aksi Farukh Choudhary (53’).

Timnas Vietnam vs Timnas India

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam langsung intens tebar serangan ke gawang India di awal laga. Hal ini dilakukan guna membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, lini pertahanan India tampil cukup solid. Alhasil, serangan demi serangan Vietnam masih belum bisa berbuah gol.

Baru pada menit ke-38, Vietnam akhirnya memecah kebuntuan dalam pertandingan ini. Mereka berhasil menjebol gawang tim tamunya lewat aksi Nguyen Hoang Duc.

Tendangan voli Nguyen Hoang Duc dari tepi kotak penalti membentur tiang gawang. Gurpreet Singh Sandhu hampir menepisnya, tetapi bola masuk ke gawang. Vietnam pun unggul 1-0.

Di sisa waktu pertandingan, India mencoba mengejar ketinggalannya. Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis. Vietnam pun menjaga keunggulannya 1-0 hingga jeda turun minum.

Halaman:
1 2
      
