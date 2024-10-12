Hasil Babak Pertama Timnas Vietnam vs India: Gol Nguyen Hoang Duc Bawa Golden Star Warriors Unggul 1-0!

Para pemain Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)

HASIL babak pertama Timnas Vietnam vs Timnas India dalam laga uji coba akan diulas Okezone. Kini, Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- unggul 1-0.

Duel Timnas Vietnam vs Timnas India digelar di Stadion Thien Trhong di Nam Dịnh pada Sabtu (12/10/2024) pukul 18.00 WIB. Kini, Timnas Vietnam tengah unggul berkat gol Nguyen Hoang Duc pada menit ke-38.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam langsung intens tebar serangan ke gawang India di awal laga. Hal ini dilakukan guna membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, lini pertahanan India tampil cukup solid. Alhasil, serangan demi serangan Vietnam masih belum bisa berbuah gol.

Baru pada menit ke-38, Vietnam akhirnya memecah kebuntuan dalam pertandingan ini. Mereka berhasil menjebol gawang tim tamunya lewat aksi Nguyen Hoang Duc.

Tendangan voli Nguyen Hoang Duc dari tepi kotak penalti membentur tiang gawang. Gurpreet Singh Sandhu hampir menepisnya, tetapi bola masuk ke gawang. Vietnam pun unggul 1-0.

Di sisa waktu pertandingan, India mencoba mengejar ketinggalannya. Tetapi, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis. Vietnam pun menjaga keunggulannya 1-0 hingga jeda turun minum.